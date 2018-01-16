Фильм Федорченко про Холокост и еврейскую девочку покажут на фестивале в Роттердаме

24 января в Роттердаме откроется один из самых авторитетных кинофестивалей в Европе. Одним из трех российских фильмов, вошедших в этом году в программу, стала лента «Война Анны» уральского режиссера Алексея Федорченко – история всего Холокоста через судьбу одной маленькой еврейской девочки. На завершение фильма собрать средства так и не удалось, в каком варианте ленту покажут в Роттердаме, пока не сообщается.

О том, что «Войну Анны» покажут в Роттердаме, пишет сегодня «Российская газета». В этом году кинофестиваль пригласил сразу три российские ленты: кроме мировой премьеры «Войны Анны» Федорченко, в афише значатся известные по мировым фестивалям фильмы «Теснота» Кантемира Балагова и «Мешок без дна» Рустама Хамдамова. Фестиваль в Роттердаме пройдет с 24 января по 4 февраля.

Как ранее писал «Новый День», фильм «Война Анны» – это лента о еврейской девочке, которая пытается выжить на территории оккупированной немцами Украины. Вся семья 6-летней Анны погибает во время массового расстрела. Сама девочка чудом остается в живых – мать закрыла ее своим телом. Больше двух лет Анна прячется в нерабочем камине в немецкой комендатуре. Из своего укрытия она наблюдает за проходящей мимо жизнью, в ожидании, когда деревню освободят от нацистов.

Главную роль сыграла 6-летняя Марта Козлова. Несмотря на свой юный возраст, это настоящая большая актриса. При этом в «Войне Анны» практически нет диалогов – девочка не произносит ни слова. Работа над фильмом началась в прошлом году, съемки проходили при поддержке благотворительного фонда «Генезис» и за счет частного финансирования. Но на постпродакшн средств не осталось.

В декабре создатели фильма объявили краудфандинг: на завершение фильма, обработку звука и графику нужно было собрать почти полтора миллиона рублей. Но сегодня, за 60 часов до завершения сбора средств, собрана лишь треть от необходимой суммы. Поэтому пока не понятно, в каком виде состоится мировая премьера «Войны Анны» – «Новому Дню» не удалось оперативно связаться с Алексеем Федорченко. Однако ранее режиссер рассказывал, что параллельно со сбором средств шел поиск партнеров.

Добавим, что сейчас режиссер работает над другим фильмом – «Последняя милая Болгария», на создание которого получил средства из бюджета. Но тратить эти деньги на другие проекты, естественно, запрещено.

Алексей Федорченко – один из самых известных уральских режиссеров. На IX Римском международном кинофестивале он получил почетный приз фестиваля «Марк Аврелий будущего». Фильмы Федорченко регулярно становятся лауреатами российских и международных кинофестивалей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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