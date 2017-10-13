Объявлен сбор средств на завершение фильма «Война Анны» известного режиссера Алексея Федорченко

На постпродакшн фильма «Война Анны», в котором Алексей Федорченко показал Холокост через историю 6-летнего ребенка, нет денег. Режиссер вынужден был объявить о сборе средств через краудфандинг-портал. В противном случае ленту придется заморозить.

Как ранее писал РИА «Новый День», фильм «Война Анны» – это лента о еврейской девочке, которая пытается выжить на территории оккупированной немцами Украины. Главную роль сыграла 6-летняя Марта Козлова. Несмотря на свой юный возраст, это настоящая большая актриса. При этом в «Войне Анны» практически нет диалогов – девочка не произносит ни слова.

Работа над фильмом началась в прошлом году, съемки проходили при поддержке благотворительного фонда «Генезис» и за счет частного финансирования. Но на постпродакшн средств не осталось.

Как сообщил на своей странице Алексей Федорченко, сейчас стартует сбор средств на завершение картины. Съемочная группа надеется, что работу все-таки удастся завершить. Информацию о сборе средств можно узнать на сайте.

Добавим, что сейчас режиссер работает над другим фильмом – «Последняя милая Болгария», на создание которого получил средства из бюджета. Но тратить эти деньги на другие проекты, естественно, запрещено.

Алексей Федорченко – один из самых известных уральских режиссеров. На IX Римском международном кинофестивале он получил почетный приз фестиваля «Марк Аврелий будущего». Фильмы Федорченко регулярно становятся лауреатами российских и международных кинофестивалей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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