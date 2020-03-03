На 79-летнюю бабушку упала глыба льда с крыши (ФОТО)

В Екатеринбурге на 79-летнюю женщину упала глыба льда. Инцидент произошел возле дома № 7 на улице Подгорной. Пострадавшая находится в ЦГБ № 24. «Сейчас ее осматривают врачи», – уточнили в пресс-службе горздрава Екатеринбурга.

Также в ситуации разбирается прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга. «Установлено, что вышеуказанный многоквартирный дом обслуживает ОО «УК «Алмаз». В ходе надзорных мероприятий будут устанавливаться обстоятельства произошедшего, в частности, откуда произошел сход снега и льда: с кровли или козырька балкона одной из квартир. Предварительно, снег с наледью сошел с кровли», – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 03.03.20

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