Состояние удовлетворительное – медики рассказали о бабушке, на которую рухнула ледяная глыба

Жизни пенсионерки, на которую накануне рухнула ледяная глыба, ничего не угрожает. «Состояние у нее удовлетворительное», – сказали «Новому Дню» в управлении здравоохранения Екатеринбурга. Дополнительную информацию о своем здоровье 79-летняя женщина попросила врачей не разглашать.

Напомним, инцидент произошел вчера днем после полудня – на бабушку с крыши дома № 7 на улице Подгорной упала ледяная глыба. Пострадавшую отвезли в больницу № 24, где ей оказали медицинскую помощь.

По факту инцидента ведет проверку Железнодорожная прокуратура Екатеринбурга. Установлено, что дом обслуживает управляющая компания «Алмаз». «В ходе надзорных мероприятий будут устанавливаться обстоятельства произошедшего, в частности, откуда произошел сход снега и льда: с кровли или козырька балкона одной из квартир. Предварительно, снег с наледью сошел с кровли», – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 04.03.20

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