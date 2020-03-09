В Екатеринбурге на женщину с двумя детьми упала глыба льда с крыши

9 марта в Екатеринбурге на улице Победы, 55 с крыши здания на людей упала глыба льда. Как сообщает «КП-Урал», в это время по тротуару шла женщина с двумя малодетными детьми. В последнее мгновение мать успела среагировать – услышав треск над собой, она бросила обоих детей на землю и накрыла их собой.

Как сообщает «КП-Урал», дети не пострадали, мать была госпитализирована в травматологию. Лёд упал ей на голову.

В управлении здравоохранения уточнили, что состояние женщины удовлетворительное. Ее жизни ничто не угрожает.

Случившимся уже заинтересовались сотрудники городской полиции. «Сообщение о происшествии поступало. Проводится проверка. Женщина находится в больнице» – пояснили «КП-Урал» в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Напомним, за последнюю неделю это второй инцидент с падением льда на человека в Екатеринбурге. 3 Марта после полудня на екатеринбурженку с крыши дома № 7 на улице Подгорной упала ледяная глыба. Пострадавшую отвезли в больницу № 24, где ей оказали медпомощь.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 09.03.20

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