В апреле в Екатеринбург на туристические выставки приедут делегации нескольких стран, где есть коронавирус

Организаторы туристических выставок в Екатеринбурге, запланированных на апрель, пока не сообщают о возможной отмене из-за коронавируса. На выставку «Лето-2020» и форум «Большой Урал» ждут делегации из Европы, в том числе были заявки от итальянцев. Организаторы готовы закупить дополнительно маски и антисептики для рук, если такие требования поступят от Роспотребнадзора.

По всему миру в последние дни одну за другой отменяют крупные туристические выставки. На прошлой неделе организаторы заявили, что из-за угрозы распространения коронавируса не будут проводить крупнейшую ITB в Берлине (кстати, на нее традиционно ездит делегация из Свердловской области). Накануне стало известно, что не будет проводиться Salon mondial du tourisme (SMT) в Париже и ITB India в Мумбаи. Точнее, организаторы объявили, что переносят выставку на год – на весну 2021 года. Об этом сообщает «Вестник АТОР» со ссылкой на зарубежные источники.

В Екатеринбурге, как и по всему миру, туристические выставки тоже проходят весной. На 2020 год запланировано два крупных мероприятия: 3-4 апреля должна пройти выставка «Лето», а 23-24 апреля – форум «Большой Урал». Пока речи об отмене не идет. Причем не исключено, что на оба мероприятия приедут делегации из стран, в которых были зарегистрированы случаи заражения коронавирусом – в частности, есть заявки из Италии.

«Безусловно, выставка «Лето-2020» состоится. В этом году в ней примут участие представители 20 стран. В том числе мы ждем подтверждения от делегаций из трех провинций Италии, но здесь я не исключаю, что может быть отказ – в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, – прокомментировал директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. – Пока от участия в выставке отказался только офис КНР, по понятным причинам».

Организатор выставки «Лето-2020» также сообщил РИА «Новый День», что пока от Роспотребнадзора не поступало требования закупить дополнительно средства индивидуальной защиты. Подобные требования ранее выдвинули организаторам московской турвыставки MITT: там всем посетителям будут выдавать медицинские маски, кроме того закуплено дополнительное количество дезинфицирующих средств для рук.

«Мы готовы выполнить любые требования, если они поступят, но пока их не было», – отметил Михаил Мальцев. Подобные требования, по информации участников туррынка, получили сетевые отели.

Форум «Большой Урал», который запланирован на конец апреля, организаторы тоже пока не отменяли. Страной-партнером мероприятия в 2020 году стала Чехия. О закупке дополнительных средств защиты пока не сообщается.

Добавим, в случае отмены выставки убытки понесут и организаторы, и участники. Организаторам придется вернуть деньги за аренду площадей и участие в мероприятии (при уже понесенных тратах), а участники теряют средства, потраченные на размещение, авиаперелет и иные оргвзносы.

По данным ВОЗ, вирус Covid-19 подхватили почти 93 тысячи человек, из них 3 200 человек скончались. Подавляющее число летальных исходов по-прежнему относится к материковому Китаю и провинции Хубэй.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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