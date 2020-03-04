Заболеваемость коронавирусом в Китае падает, а по всему миру – растет

Продолжается Глобальное распространение коронавируса по всему миру. По данным ВОЗ, инфекцию на сегодняшний день подзватило почти 93 тысячи человек, из них 3200 человек скончались. Подавляющее число летальных исходов по-прежнему относится к материковому Китаю и провинции Хубэй.

CNN приводит несколько важных фактов, относящихся к текущему положению дел с коронавирусом.

Так, Иран объявил во вторник, что временно освободит более 54 тысяч заключенных, чтобы предотвратить распространение коронавируса в тюрьмах. В ближневосточной стране зарегистрировано более 2300 случаев заражения вирусом и 77 случаев смерти.

Что касается США, то там зарегистрировано более 120 случаев заболевания коронавирусом и девять случаев смерти, а в 13 штатах зарегистрировано заражение.

Всплеск в Южной Корее: худшая вспышка за пределами материкового Китая – в Южной Корее, где в настоящее время насчитывается более 5300 случаев и 32 смертельных случая.

Больше отмен: Google отменяет свое крупнейшее событие года из-за опасений по поводу коронавируса. Ежегодная конференция разработчиков была назначена на май. Когда она пройдет теперь и пройдет ли вообще – неизвестно.

Здоровье Папы: Ватикан ответил на вопросы о здоровье Папы Франциска после того, как в некоторых СМИ появилось сообщение о его заболевании коронавирусом. Все необходимые анализы Паре были сделаны – у него просто простуда.

Смерть в Испании: испанские власти подтвердили первую в стране смерть от коронавируса. Жертва скончалась 13 февраля, и их останки дали положительный результат на вирус. Всего в стране 162 подтвержденных случая.

Между тем, в Китае заболеваемость и смертность от уханьского вируса идёт на спад. Эту информацию подтверждает и ВОЗ. ЭДоктор Мария Ван Керхове, технический руководитель Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, заявила во вторник, что ВОЗ тщательно изучила данные Китая, и считает, что устойчивое снижение числа новых случаев коронавируса в стране с конца января было реальным, и власти КНР ничего не подтасовывали.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 04.03.20

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