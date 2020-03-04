В мэрии временно засекретили документ, который необходим для введения раздельного сбора мусора

Администрация Екатеринбурга временно засекретила документ, который необходим для того, чтобы в городе началось повсеместное внедрение раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Речь идет о т.н. схеме санитарной очистки. «Новый День» уже писал об этом документе в феврале прошлого года – тогда мэрия объявила конкурс на разработку схемы, но его пришлось отменить. «Закупка отменена», ‒ сообщали тогда нашему агентству в пресс-службе мэрии, не уточняя причин.

Отмененный конкурс предполагал, что администрация заплатит 7,7 млн рублей за электронный реестр всех мусорных контейнерных площадок Екатеринбурга. В техзадании говорилось, что подрядчик должен проинветаризировать каждую площадку, сфотографировав ее.

В итоге новый конкурс был проведен только в июне 2019-го, начальная цена контракта составила 6,5 млн рублей, но победитель – компания «Янэнерго» – согласилась выполнить работы за 5,89 млн рублей. Провести масштабную инвентаризацию контейнерных площадок в Екатеринбурге подрядчик ратуши должен был до конца декабря 2019 года.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии, документ готов, однако ознакомиться с ним нельзя, хотя схема саночистки должна быть в открытом доступе, в том числе – для горожан. «Документ разработан, находится на согласовании в департаменте архитектуры. В несогласованном виде он не будет обнародован», – сказали агентству в пресс-службе администрации Екатеринбурга. Там уточнили, что, скорее всего, согласование произойдет до конца марта.

Между тем, как сообщают источники агентства в мэрии, ознакомившиеся с документом, за который бюджет города заплатил 5,89 млн рублей, говорят, что его нельзя назвать корректным – в нем нет информации о том, как подрядчик проводил масштабную инвентаризацию мусорных площадок в Екатеринбурге. А без понятной методологии совсем не очевидно, качественно выполнены работы или нет, все ли площадки были изучены, как того требует муниципальный контракт.

Важно, что без этого документа в уральской столице нельзя начать введение раздельного сбора ТКО – в нем должна быть прописана возможность установки разных контейнеров под разные виды мусора (пищевых и непищевых отходов). В противном случае все останется по-старому.

Ранее в интервью «Новому Дню» министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов говорил, что раздельный сбор мусора начнется в крупных городах региона уже с 2020 года. Для обычных граждан это важно не только с точки зрения влияния на окружающую среду (при дуальном сборе мусора больший процент отходов пойдет на переработку), но и в финансовом плане. «Дополнительный доход регоператоров [от реализации т.н. полезных фракций ТКО] будет вычитаться из суммы дохода, которая закладывается в тариф. Если, например, эта разница возникла в 2020 году, отразится она на тарифе 2022 года. Потому что тариф на 2021 год будет устанавливаться в конце 2020 года, т.е. полный год с новой системой еще не закончится. Но хочу заметить, что с учетом стоимости килограмма пластика ожидать, что это будут многомиллионные прибыли, не стоит», – говорил собеседник «Нового Дня».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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