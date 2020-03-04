Начался суд над водителем «Приоры», который на Вторчермете в 17 лет сбил хореографа (ФОТО)

В Чкаловском районном суде Екатеринбурга сегодня состоялось первое заседание по делу Виктора Васильева, который 17 апреля 2019 года сбил девушку возле пересечения улиц Газетной и Патриса Лумумбы. Пострадавшая Ирина Сайко рассказала «Новому Дню», что за несколько мгновений до столкновения она видела белую «Приору», которая летит боком. За рулем легковушки находился тогда еще 17-летний Виктор Васильев. «Я успела сделать шаг назад, после этого он впечатал меня в дом. Я упала на колени, поняла, что не чувствую правую ногу. Когда встала на левую ногу – внизу увидела торчащую кость из ноги. Я начала кричать, после чего ко мне подошли свидетели. Потом уже вызвали скорую», – говорит она.

Девушка отметила, что после ДТП Васильев зачем-то завел авто. Прибыли родственники подростка, которые предлагали Ирине сесть в «Приору», от чего пострадавшая отказалась и дождалась прибытия медиков. Врачи диагностировали у нее открытые переломы малой и большой берцовых костей. Для восстановления сначала был использован аппарат Илизарова, а затем в ногу установили стержни, с которыми Ирина ходит до сих пор.

«Сначала врачи сказали, что о ходьбе можно забыть – если только с тростью. Но были хорошие реабилитологи и хирург, которые меня собрали. Сейчас я хожу, но хромаю. Есть болты, которые выкручиваются в процессе ходьбы и торчат из ноги», – объясняет девушка.

Ирина Сайко до ДТП преподавала в школе танцев, но сейчас о карьере хореографа можно забыть. Через суд она намерена добиться от виновника ДТП компенсацию в размере 500 тысяч рублей. Эти деньги должны покрыть судебные издержки и лечение.

Виктор Васильев рассказал «Новому Дню», что ехал на отцовской машине и не справился с управлением, хотя скорость не превышал. В день инцидента на «Приоре» были летние покрышки. Виновнику ДТП предъявлено обвинение по ст. 264 ч.1 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Свою вину Васильев признал.

Родители Виктора сообщили корреспондентам агентства, что их сын периодически брал ключи и ездил на автомобиле, хотя прав у него не было. Семья предложила потерпевшей выплачивать по 20 тысяч рублей в месяц, но она отказалась. Ирина пояснила, что Васильевы готовы были платить эту сумму только в том случае, если пострадавшая подпишет мировое соглашение. Кроме того, девушке выплатили 50 тысяч рублей после инцидента.

Сейчас Виктор Васильев находится под подпиской о невыезде. В деле назначен перерыв до 1 апреля.

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Екатеринбург, служба информации

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