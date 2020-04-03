Искалечивший девушку-хореографа юноша приговорен к принудительному воспитанию

Сегодня в Чкаловском райсуде было оглашено решение по делу 18-летнего Виктора Васильева, который год назад на родительском автомобиле сбил девушку-хореографа, причинив ей тяжелые травмы, после чего она не больше не могла работать по специальности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», судья вынес решение: признать подсудимого виновным по ч.1 ст. 164 УК РФ, но на основании ст. 90 и 92 УК освободить его от наказания. Это связано с тем, что на момент совершения преступления Васильеву было только 17 лет, т.е., он был несовершеннолетним. В этом случае закон допускает, что к подсудимому могут быть применены «принудительные меры воспитательного характера в виде предупреждения», кроме того, он обязан возместить ущерб потерпевшей. Решение может быть оспорено в суде высшей инстанции. Отметим, что взрослому человеку за то же самое могло грозить до трех лет лишения свободы.

Напомним, 17-летний Виктор Васильев на отцовской «Ладе Приоре» сбил девушку-хореографа 17 апреля 2019 года возле пересечения улиц Газетной и Патриса Лумумбы. Пострадавшая Ирина Сайко рассказала «Новому Дню», что за несколько мгновений до столкновения она видела белую «Приору», которая летит боком. «Я успела сделать шаг назад, после этого он впечатал меня в дом. Я упала на колени, поняла, что не чувствую правую ногу. Когда встала на левую ногу – внизу увидела торчащую кость из ноги. Я начала кричать, после чего ко мне подошли свидетели. Потом уже вызвали скорую», – говорит она. Врачи диагностировали у нее открытые переломы малой и большой берцовых костей. Для восстановления сначала был использован аппарат Илизарова, а затем в ногу установили стержни, с которыми Ирина ходит до сих пор.

«Сначала врачи сказали, что о ходьбе можно забыть – если только с тростью. Но были хорошие реабилитологи и хирург, которые меня собрали. Сейчас я хожу, но хромаю. Есть болты, которые выкручиваются в процессе ходьбы и торчат из ноги», – объясняла Ирина «Новому Дню» около двух месяцев назад.

Родители Виктора ранее сообщили корреспондентам агентства, что их сын периодически брал ключи и ездил на автомобиле, хотя прав у него не было. Семья предложила потерпевшей выплачивать по 20 тысяч рублей в месяц, но она отказалась. Ирина пояснила, что Васильевы готовы были платить эту сумму только в том случае, если пострадавшая подпишет мировое соглашение. Кроме того, девушке выплатили 200 тысяч рублей после инцидента.

Первое заседание по делу Васильева

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