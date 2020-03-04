Таксист второй раз осужден за убийство пассажира отверткой

Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков лично поддержал в суде позицию обвинения по уголовному делу таксиста, который из-за разногласий по плате за проезд убил отверткой своего пассажира. Особенность дела – в том, что водителя судили за это уже второй раз. В облпрокуратуре не смогли объяснить, почему дело рассматривалось повторно.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, убийство было совершено 1 мая 2017 года около 21:00. Водитель такси «Везет», гражданин Узбекистана Ойбек Носиров (неофициально трудоустроенный), доставил нетрезвого пассажира, 29-летнего уроженца Киргизии, на улицу Вильгельма де Геннина. Между мужчинами вспыхнул спор из-за размера платы за проезд в такси. Когда пассажир вышел, Носиров выбежал вслед за ним и ударил отверткой в грудь и в голову. От раны в груди, осложнившейся гемотампонадой сердца, пострадавший скончался на месте.

Напомним, за это убийство таксиста судят уже не первый раз. В ноябре 2017 года Ленинский районный суд Екатеринбурга уже назначал Ойбеку Носирову наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием с исправительной колонии строгого режима. Однако вышестоящий суд его отменил, вернув уголовное дело в суд на новое рассмотрение.

Сегодня, 4 марта, Ленинский районный суд снова вынес приговор в отношении Ойбека Носирова, 1979 г.р. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», и приговорен к 8 лет лишения свободы с отбыванием с исправительной колонии строгого режима. При этом Сергей Охлопков во время судебных прений просил больше – 9 лет строгого режима.

Версия осужденного о том, что он случайно нанес удар потерпевшему или действовал в состоянии необходимой обороны, противоречит доказательствам и показаниям свидетелей. Они показали, что агрессивно настроенный водитель такси подбежал к потерпевшему и целенаправленно нанес ему удар в область груди острым предметом.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 04.03.20

Матч «Шинник» – «Урал» в четвертьфинале Кубка России отменен из-за ужасного состояния поля. / Льготные авиабилеты из Екатеринбурга в Калининград стали еще дешевле. / Первоуральск отменил закупку для объекта с миллиардным бюджетом из-за курьезной переписки с фирмой-претендентом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»