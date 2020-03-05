ФК «Урал» забрал часть болельщиков с собой в Сочи после отмены матча Кубка России

Футбольный клуб «Урал» помог нескольким болельщикам после переноса четвертьфинального матча Кубка России с «Шинником». Игра должна была состояться вечером 4 марта в Ярославле, но ее отменили за несколько часов до начала из-за плохого качества газона на стадионе. В итоге матч был перенесен на 18 марта.

«В качестве компенсации за неудачную поездку в Ярославль, «Урал» взял в самолет до Сочи нескольких болельщиков нашей команды, которые приехали поддержать клуб в Кубке России. Так же «Урал» поможет болельщикам и с обратным трансфером из Сочи сразу после игры», – сообщает пресс-служба екатеринбургского футбольного клуба. Напомним, «Урал» и «Сочи» сыграют 8 марта на стадионе «Фишт» в рамках 21 тура Российской премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что «Шинник» компенсирует «Уралу» и РФС часть расходов по организации несостоявшегося матча. Однако это не касается болельщиков, которые прилетели в Ярославль поддержать команду. Администрация футбольного клуба намерена обратиться в РФС, чтобы поднять вопрос компенсации фанатам.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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