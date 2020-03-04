Матч «Шинник» – «Урал» в четвертьфинале Кубка России отменен из-за ужасного состояния поля

Сегодня в Ярославле должен был состояться матч 1/4 финала Кубка России между футбольными клубами «Шинник» и «Урал». Но игра отменена из-за неудовлетворительного состояния газона на стадионе. К такому заключению пришла совместная комиссия РФС, РПЛ и ФНЛ. Дата и место проведения матча станут известны позже.

Как сообщили в пресс-службе ФК «Урал», решение о переносе было принято на основании статьи 4.18. регламента Кубка России. На данный момент поле на стадионе в Ярославле не готово к проведению игры. Часть расходов по организации матчей согласно регламенту Олимп Кубка России ФК «Шинник» компенсирует ФК «Урал» и РФС.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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