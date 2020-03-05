Уральцы стали реже болеть свиным гриппом, но чаще – гриппом типа «B»

В Екатеринбурге этой зимой гриппом заразились 211 человек. Об этом «Новому Дню» рассказали в пресс-службе Городского центра медицинской профилактики. Курсируют в этом эпидсезоне два типа гриппа – свиной (А(H1N1) и грипп В, причем именно последним чаще всего болеют этой зимой жители уральской столицы.

«В текущем сезоне эпидемический подъем был зарегистрирован на две недели позже, чем в 2018-2019, на данный момент уровень заболеваемости превышает эпидемический порог. Это означает, что необходимо продолжать соблюдать меры неспецифической профилактики: проведение влажной уборки в помещениях, проветривание и частое мытье рук или их обработка влажными гигиеническими салфетками с дезинфицирующим эффектом, использование медицинской маски при посещении общественных мест. Все это существенно снижает риск распространения вирусов гриппа и ОРВИ, в том числе коронавируса», – сказали в ГЦМП.

Напомним, что в январе в Челябинске умерла 13-летняя школьница. Как писал «Новый Регион», девочка заразилась сразу обоими видами гриппа – B и А (H1N1), о чем сообщали представители минздрава Челябинской области на совещании у полномочного представителя президента России в УрФО Николая Цуканова.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 05.03.20

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