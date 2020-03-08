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Воскресенье, 8 марта 2020, 16:45 мск

Новости Екатеринбург

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«Автомобилист» победил «Сибирь» 5:1 и продлил первый раунд плей-офф

Хоккейный клуб «Автомобилист» в четвертом матче первого раунда плей-офф обыграл «Сибирь» со счетом 5:1.

Игра могла стать последней для екатеринбуржцев – в следующий раунд выходит команда, одержавшая четыре победы в круге, а в первых трех встречах побеждала «Сибирь». Но сегодня «Автомобилисту» удалось переломить ситуацию.

Теперь команды встретятся снова – уже в Екатеринбурге. Матч пройдёт 10 марта в КРК «Уралец» в 19:00.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 08.03.20

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