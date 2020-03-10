Прокуратура и следователи выясняют, почему на женщину с детьми упала глыба льда

Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга и следователи СКР начали проверку по факту падения льда на женщину, проходившую вчера мимо дома № 55 на улице Победы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, сейчас устанавливается, откуда именно упал лед: с кровли или с козырька балкона одной из квартир. Предварительно снег с наледью сошел с кровли на углу здания. Прокуратура установила, что многоквартирный дом обслуживает АО «Орджоникидзевская УЖК». В ходе проверки будут опрошены представители управляющей организации, пострадавшая, установлена тяжесть причиненного ей вреда здоровью.

В СУ СКР по Свердловской области добавили, что по итогам доследственной проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение.

Напомним, вчера вечером с крыши здания на улице Победы на людей упала глыба льда. По тротуару шла женщина с двумя маленькими детьми. В последнее мгновение мать успела среагировать – услышав треск над головой, она бросила обоих детей на землю и накрыла их собой. Дети не пострадали, состояние здоровья женщины – удовлетворительное.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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