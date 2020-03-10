В больничном коридоре умерла пациентка. Проводится служебное расследование

В центральной городской больнице № 20 Екатеринбурга проводится служебное расследование по факту смерти пациентки. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе горздрава.

По словам супруга женщины Андрея Богданова, ее госпитализировали с панкреатитом, но не оказывали должной медицинской помощи. Как рассказал екатеринбуржец телеграм-каналу «Лампа», его жену выселили в коридор, т.к. она громко кричала из-за болей.

«Она умерла. Прямо там – у туалета, у Андрея Богданова на руках. Андрей умолял помочь ей, говорил, что она плохо дышит. Но врач сказал, что она спит. А потом просто констатировали смерть», – сообщил канал.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 10.03.20

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