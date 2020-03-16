В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело из-за смерти женщины в коридоре больницы

В Чкаловском районе Екатеринбурга возбуждено уголовное дело по факту смерти молодой женщины 1989 г.р. в коридоре екатеринбургской больницы № 20.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР по Свердловской области, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Допрашиваются родственники умершей и медицинские работники, анализируется медицинская документация, проводится соответствующая медицинская экспертиза в целях установления точной причины смерти.

Напомним, женщина скончалась 10 марта. По словам ее супруга Андрея Богданова, пациентку госпитализировали с панкреатитом, но не оказывали должной медицинской помощи. Как рассказал екатеринбуржец, его жену выселили в коридор, т.к. она громко кричала из-за болей. Пациентка умерла прямо в коридоре, на руках у мужа.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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