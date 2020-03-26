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Четверг, 26 марта 2020, 14:32 мск

Новости Екатеринбург

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Главврач больницы, где недавно умерла пациентка в коридоре, покинет свой пост

С главным врачом ЦГБ № 20 в Екатеринбурге Семеном Хмельникером решили не продлять контракт. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе управления здравоохранения города. «Семен Маркович остается главным врачом ЦГБ № 20 до конца марта. С ним не продлили контракт», – сказали в горздраве.

Там не смогли уточнить, связано ли решение о непродлении контракта с главным врачом с недавним инцидентом в медучреждении. Напомним, в марте там скончалась пациентка, госпитализированная с панкреатитом. Женщину сначала положили в палату на несколько человек, однако, по словам медиков, ее пришлось «отселить» в коридор, так как она кричала и мешала другим пациентам. По словам супруга погибшей женщины, ей не оказывали медицинскую помощь. Скончалась Надежда Богданова от отравления токсичным веществом.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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