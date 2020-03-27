Сотрудники ЦГБ № 20 в знак протеста увольнения главврача написали заявления

Практически весь медицинский персонал Центральной городской больницы № 20 написал заявления об уходе по собственному желанию после того, как стало известно, что горздрав не будет продлять контракт с главным врачом медучреждения Семеном Хмельникером. Об этом «Новому Дню» рассказали источники в сфере здравоохранения. «Мы все в шоке и против увольнения Семена Марковича. Но нас вчера уже познакомили с новым главврачом. Мы боремся за то, чтобы оставить все как было. Завтра запланирована встреча представителей минздрава с нами», – рассказал сотрудник ЦГБ № 20.

Ранее о том, что с Хмельникером не будут продлять контракт, «Новому Дню» рассказывали в пресс-службе управления здравоохранения города. «Семен Маркович остается главным врачом ЦГБ № 20 до конца марта. С ним не продлили контракт», – сказали в горздраве, но не уточнили, связано ли решение о непродлении контракта с недавним инцидентом в медучреждении.

Напомним, в марте там скончалась пациентка, госпитализированная с панкреатитом. Женщину сначала положили в палату на несколько человек, однако, по словам медиков, ее пришлось «отселить» в коридор, так как она кричала и мешала другим пациентам. По словам супруга погибшей, ей не оказывали медицинскую помощь. Следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Они же сообщили, что женщина умерла от отравления токсичным веществом.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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