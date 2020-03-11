Жильцы новых районов смогут принять участие в опросе по Конституции на новых участках

Число избирательных участков в Екатеринбурге увеличились с 552 до 555.

Как сообщили РИА «Новый День» в городском избиркоме, постановление об изменении списка избирательных участков подписал глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

Изменения в списке участков отражают высокие темпы строительства жилья в муниципалитете. Так, в связи с вводом в эксплуатацию новостроек в Ленинском и Чкаловском районах появились три новых избирательных участка – по одному в микрорайонах Академическом, Солнечном и Светлом. Жители Академического смогут голосовать в здании школы № 19 по адресу: ул. Павла Шаманова, 18. Избиратели Солнечного – в помещении СШОР по хоккею на ул. Счастливой, 14; Светлого – в здании УК ЖК «Светлый» (мкрн Светлый, 4).

Планируется, что новый список избирательных участков будет действовать уже в апреле 2020 года при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 11.03.20

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