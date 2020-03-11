Полпред Николай Цуканов проведет крупное совещание по нацпроекту «Экология»

В пятницу, 13 марта, в Челябинске полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов проведет масштабное совещание по вопросам исполнения национального проекта «Экология».

Как сообщили РИА «Новый День» в полпредстве, мероприятие пройдет в формате Совета по экологической политике при полпреде президента РФ в УрФО и станет продолжением разговора, начатого в ноябре 2018 года, когда были обозначены основные задачи, которые предстоит решить на Урале в ближайшие годы.

Планируется, что накануне Совета полпред посетит ряд промышленных предприятий Челябинска.

Как и обещал полпред, совещания в 2020 году будут существенно отличаться от прошлогодних по форме проведения. Если ранее представители полпредства объезжали с инспекцией объекты и проблемные точки, теперь в Челябинске будет обкатан формат секций, в рамках которых промышленники, эксперты-экологи, общественность обсудят реализацию основных подпроектов, предусматриваемых национальным проектом.

Итоги работы таких секций будут подведены на пленарном заседании, которое проведет Николай Цуканов с участием представителей федеральных органов исполнительной власти, глав регионов УрФО, руководителей крупнейших промышленных предприятий округа, представителей общественных организаций. С аналитическим докладом о результатах контроля исполнения национального проекта выступит Максим Федосеев, курирующий в аппарате полпреда социально-экономические вопросы, включая и реализацию национального проекта «Экология».

Совет по экологической политике, как и все предыдущие подобные совещания, будет полностью открыт для средств массовой информации.

Челябинск, Екатеринбург, Евгения Вирачева

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