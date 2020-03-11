Павел Крашенинников представит заксобранию закон о поправках в Конституцию

Завтра, 12 марта, в Свердловском заксобрании состоится внеочередное пленарное заседание. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в проекте повестки заседания – всего два вопроса. Первый – о рассмотрении закона Российской Федерации о поправке к Конституции «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», принятого сегодня Государственной думой в третьем чтении. Докладчиком по вопросу выступит сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию, депутат Госдумы Павел Крашенинников, содокладчиком – вице-спикер заксо Виктор Шептий.

Второй вопрос касается ходатайств заксобрания о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» Екатеринбургу, Нижнему Тагилу и Каменску-Уральскому.

Напомним, сегодня Госдума в третьем чтении одобрила закон о поправках в Конституцию РФ. Как пояснил глава думского комитета по государственному строительству Павел Крашенинников, законопроект состоит из трех статей: первая посвящена поправкам в Конституцию, вторая – общероссийскому голосованию, и третья – переходным положениям. 383 депутата поддержали законодательную инициативу, а 43 (фракция КПРФ) воздержались. Против не голосовал никто.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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