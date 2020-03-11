Полуторогодовалый малыш из Екатеринбурга впал в кому из-за менингита

Врачи детской городской больницы № 11 пытаются спасти полуторогодовалого Дамира. У ребенка вечером поднялась невысокая температура, но резко стала расти, ночью начались судороги, позже появилась сыпь. Мальчика отправили в реанимацию, уже неделю он находится в коме. Родственники обвиняют скорую в медлительности, а медики указывают на отказ от вызова и госпитализации.

О том, как стремительно развилась болезнь, рассказали родственники ребенка сайту e1.ru. По словам бабушки мальчика, 4 марта около семи часов вечера после прогулки он почувствовал себя плохо, началась дрожь, температура была невысокая, 37,6, ее пытались сбить жаропонижающим и вызвали скорую. В 21:37 в скорую позвонили снова, машина до сих пор не приехала, а температура подскочила до 39,8. Затем звонили еще дважды, последний звонок сделали в 3:25, у ребенка уже были судороги, после чего скорая приехала быстро.

В пресс-службе горздрава историю вызывов описали иначе. После первого вызова с невысокой температурой вызов на самом деле поставили на ожидание, затем был звонок с уточнением времени приезда, после позвонил отец и отменил вызов (мужчина это отрицает). И только в 3:42 позвонила бабушка и рассказала про судороги, машина приехала через 18 минут. Родственники хотели отказаться от госпитализации, но бригада СМП их уговорила положить ребенка в больницу.

Уже в больнице мальчику сбивали температуру, там же обнаружили сыпь – причем во время первого осмотра ее не было. Сыпь – один из признаков менингококковой инфекции, мальчика тут же отправили в реанимацию. Уже неделю он в коме. Бабушка написала обращение в минздрав, в котором просит чиновников разобраться, почему так долго ставили диагноз. Кроме того, женщина переживает, что мог заразиться восьмимесячный ребенок, лежавший в той же палате, что и Дамир.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 11.03.20

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