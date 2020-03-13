Следователи начали проверку по факту смерти полуторагодовалого мальчика от менингококковой инфекции

В Екатеринбурге следователи начали проверку по факту смерти полуторогодовалого малыша в больнице № 11. Мальчик с менингококковой инфекцией последнюю неделю пробыл в коме и, не выходя из этого состояния, накануне умер.

Как ранее писал «Новый День», врачи больницы № 11 неделю пытались спасти Дамира. 4 марта у ребенка поднялась сначала невысокая температура, которая резко стала расти, начались судороги. Уже в больнице медики обнаружили на теле ребенка сыпь, которой раньше не было. Мальчика отправили в реанимацию, где он впал в кому. В таком состоянии Дамир был до вчерашнего дня, накануне у ребенка остановилось сердце, сообщили врачи.

В пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области РИА «Новый День» сообщили, что следственный отдел по Верх-Исетскому району начал проверку по факту смерти мальчика. Будут проведены опросы медперсонала, родственников, проведены экспертизы и прочие необходимые действия. По результатам проверки будет принято решение.

Добавим, что родители ранее уже обращались в минздрав с просьбой проверить действия врачей, поскольку родственники считают их виноватыми. Горздрав высказывал иную точку зрения: родители сами сначала отказались от госпитализации ребенка и согласились только когда начались судороги.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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