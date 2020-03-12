На детской площадке в Екатеринбурге женщину ранили ножом

Сегодня на детской площадке в микрорайоне Светлом в Екатеринбурге мужчина ударил местную жительницу ножом.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу «Новому Дню» подтвердили факт инцидента. Нападавший – местный житель 1963 г.р., он задержан. Пострадавшая госпитализирована. Обстоятельства и причины конфликта выясняют сотрудники полиции.

В интернет-сообществе микрорайона «ВКонтакте» не исключают, что причина конфликта в недовольстве собакой, с которой часто гуляла пострадавшая. Однако соседи подчеркивают, что решать такие вопросы поножовщиной нельзя.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 12.03.20

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