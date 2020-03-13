Зачинщиком поножовщины в микрорайоне Светлом оказался психически больной мужчина (ФОТО)

В следственном комитете поделились подробностями поножовщины, которая случилась вчера в микрорайоне Светлом. Истекавшую кровью женщину медики забрали с детской площадки во дворе одного из домов. На нее напал 56-летний мужчина с ножом, но его удалось задержать и обезвредить. Сейчас ему предъявлено обвинение в покушении на убийство, он содержится под стражей.

Как сообщили в пресс-службе областного управления СК, нападавший был знаком со своей жертвой. Днем 12 марта обвиняемый пришел к ней домой, возникла ссора. Мужчина схватил найденный в квартире нож и несколько раз ударил 38-летнюю женщину. Она, спасаясь, выбежала на улицу. В это время домой пришел ее сожитель и сумел переключить внимание агрессора на себя. Тот погнался за ним на улице, убегавшему мужчине помог случайный прохожий. Вдвоем они обезвредили нападавшего и вызвали полицию. Раненую екатеринбурженку увезла скорая, сейчас за ее жизнь борются врачи.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что задержанным оказался житель города Арамили. Он нигде не работает, является инвалидом второй группы, состоит на учете у психиатра. В полиции также раскрыли причины конфликта: несколько дней назад обвиняемый находился в гостях у знакомой, а когда ушел, якобы оставил у нее свой мобильный телефон. Вчера он вернулся и потребовал вернуть его. Когда женщина ответила, что даже не видела его телефона, гость отреагировал неадекватно, схватил два кухонных ножа и напал на нее.

В СК сообщили, что по уголовному делу назначены и проводятся судебные экспертизы. Решается вопрос об аресте обвиняемого.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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