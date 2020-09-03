Мужчину, который зарезал женщину в микрорайоне Светлом, отправили на принудительное лечение

Суд отправил на принудительное лечение мужчину, который в марте 2020 года в микрорайоне Светлом зарезал 38-летнюю женщину. Обвиняемый – инвалид второй группы и ранее состоял на учете у психиатра.

Напомним, 12 марта 2020 года 56-летний мужчина пришел в гости к знакомой, устроил ссору из-за якобы потерянного телефона и напал с ножом на хозяйку. Спасаясь от нападавшего, женщина выбежала на улицу, а ее сожитель пытался отвлечь внимание агрессора. В итоге мужчину удалось задержать – помог прохожий. Истекающая кровью екатеринбурженка была доставлена в больницу, но врачи не смогли спасти ей жизнь.

Как уточнил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, задержанным оказался житель города Арамили, который нигде не работает, является инвалидом II группы, состоит на учете у психиатра. За несколько дней до происшествия он был в гостях у женщины, а когда ушел, якобы оставил у нее свой мобильный телефон. 12 марта мужчина вновь пришел в гости и потребовал вернуть телефон. Однако хозяйка жилища сообщила ему, что даже не видела его сотовый. «Эти слова гость воспринял неадекватно, вспыхнула ссора, в ходе которой дебошир нанёс телесные повреждения женщине», – рассказал Горелых.

Как сообщили в Следственном комитете по Свердловской области, суд посчитал собранные доказательства достаточными для применения меры медицинского характера в отношении мужчины. В ходе расследования органы СКР провели судебную психиатрическую экспертизу, которая установила, что задержанный страдал во время нападения и до сих пор страдает тяжелым хроническим психическим расстройством. По мнению экспертов, он представляет опасность для себя и окружающих, а поэтому нуждается в постоянной медицинской помощи в стационаре.

Мужчина был уличен в совершении общественно опасных деяний, предусмотренных ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство» и ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство двух лиц, с целью скрыть другое преступление». Он отправится на принудительное психиатрическое лечение в стационар.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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