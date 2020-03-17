Женщина, раненая ножом в микрорайоне Светлом, скончалась

Женщина 38 лет, которую 12 марта в микрорайоне Светлом несколько раз ударил ножом 56-летний мужчина, сегодня скончалась. Об этом сообщил руководитель Следственного отдела по Чкаловскому району города Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области Дмитрий Аникин. В связи с этим следствие решает вопрос о переквалификации действий обвиняемого с «покушения на убийство» – на «убийство», за что злоумышленнику грозит вплоть до 15 лет лишения свободы. Как уже сообщал «Новый День», в четверг, 12 марта, в микрорайоне Светлом, истекавшую кровью женщину медики забрали с детской площадки во дворе одного из домов. На нее напал 56-летний мужчина с ножом, но его удалось задержать и обезвредить.

Как выяснилось, нападавший был знаком со своей жертвой. Днем он пришел к ней домой, возникла ссора. Мужчина схватил найденный в квартире нож и несколько раз ранил женщину. Она, спасаясь, выбежала на улицу. В это время домой пришел ее сожитель и сумел переключить внимание агрессора на себя. Тот погнался за ним на улице, убегавшему мужчине помог случайный прохожий. Вдвоем они обезвредили нападавшего и вызвали полицию. Раненую екатеринбурженку увезла скорая, сейчас за ее жизнь несколько дней боролись врачи, но тщетно.

Задержанный, как выяснилось позже, нигде не работает, является инвалидом второй группы, состоит на учете у психиатра.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 17.03.20

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