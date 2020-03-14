Девушку с температурой 40 С госпитализировали спустя две недели – родные опасаются, что это коронавирус

В Екатеринбурге местные жители пожаловались на то, что девушку, заболевшую после общения с тайваньцами, не хотят обследовать на коронавирус.

Ее родные рассказали изданию «Знак», что в течение двух недель у екатеринбурженки держится температура 39-40 градусов, но тесты на новую инфекцию из КНР ей не делают.

Сегодня «Новому Дню» сообщили в пресс-службе областного минздрава, что девушку все же госпитализировали. По информации управления здравоохранения города, угрозы жизни нет. «С 5 по 10 марта пациентка, действительно, обращалась на станцию скорой медицинской помощи Екатеринбурга четыре раза. На все вызовы к ней выезжали медики – как бригады СМП, так и неотложной помощи ЦГКБ номер 6. В том числе, ей предлагалась и госпитализация, от которой она отказалась, заполнив соответствующие документы.

В настоящее время пациентка госпитализирована в ГКБ N 40, угрозы ее жизни нет, она получает все необходимое лечение», – рассказали «Новому Дню» в горздраве.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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