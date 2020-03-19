Пациентка с пневмонией написала, что ее «выкинули» из больницы. В больнице говорят, что она в отделении

Жительница Екатеринбурга Елизавета Жданова, которую на прошлой неделе положили в ГКБ № 40 с диагнозом «пневмония», опубликовала в инстаграме сториз, в которой написала, что ее «выкинули» из больницы. «В частной больнице сказали, что без анализа на коронавирус меня бы не принял врач – если есть признаки кашля и высокой температуры. Понятно, что ни у кого нет анализа на коронавирус. И как попасть к врачу? Больше пяти тысяч стоили анализы и приемы, еще столько же таблетки», – сказала она на видеозаписи.

Сториз девушки стало поводом для тревоги, которую подняли ее знакомые. «Знакомую Ksenia Dynko с подтвержденной пневмонией (!!!) выгнали вместе со всеми пациентами из инфекционной больницы. Сказали, освобождают по коронавирусников», – написал в своем фейсбуке креативный директор «Атомстройкомплекса» Никита Харисов. Пост, в свою очередь, разошелся в соцсетях.

Сама Елизавета пока не отвечает на сообщения в соцсетях. Однако в пресс-службе ГКБ № 40 пояснили, что пациентка, о которой идет речь, находится по-прежнему в больнице, никто ее не выгонял, более того, даже если бы она захотела самовольно покинуть медучреждение, то не смогла бы – она находится в карантинном боксе. «Она никуда не уходила, девушка получает лечение», – сказали в 40-й больнице.

Информацию подтвердили в управлении здравоохранения города. «В ГКБ № 40 пациенты с пневмонией получают необходимое лечение в терапевтическом корпусе больницы. Выписывают из больницы только выздоровевших пациентов по показаниям. Никто из пациентов без медицинской помощи не остается», – подчеркнули там.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 19.03.20

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