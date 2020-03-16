СР определилась с кандидатом на довыборах в заксо

Свердловское отделение партии «Справедливая Россия» определилось с кандидатом по Краснотурьинскому одномандатному избирательному округу № 16 на довыборах в заксо.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделении, на выборы от СР пойдет руководитель Центра защиты прав граждан в Северном управленческом округе Андрей Бычков.

Напомним, ранее «Единая Россия» выдвинула мэра Ивделя Петра Соколюка, ЛДПР – депутата ЕГД Антона Гусева, КПРФ – депутата гордумы Ивделя Николая Заморина.

Довыборы состоятся в мае.

Екатеринбург, Краснотурьинск, Евгения Вирачева

Екатеринбург, Краснотурьинск. Другие новости 16.03.20

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