Azur Air отменила рейсы в Доминикану: самолеты будут отправляться в страну пустыми для вывоза туристов

Доминиканская Республика с сегодняшнего дня ограничила авиасообщение с рядом стран, в которых были случаи заболевания коронавирусом нового типа. Несмотря на то, что официальной информации от Ростуризма еще нет, авиакомпания Azur Air и туроператор Anex Tour прекратил полетные программы в страну. С сегодняшнего дня рейсы в Доминикану летят пустыми – чтобы забрать отдыхающих туристов. Еще сегодня утром Доминикана была в списке тех немногих стран, куда можно отправиться на отдых, не боясь быть отправленным на карантин. И до сих пор на сайте Ростуризма Доминикана не значится в числе стран, куда россияне не могут поехать. Но, как выяснил «Новый День», туроператоры уже остановили полетные программы и не продают туры по данному направлению. Информацию о приостановке авиасообщения с рядом стран распространяют доминиканские СМИ.

В сообщении правительства Республики говорится, что «с 6 часов утра в понедельник, 16 марта, на месяц приостановлены рейсы из европейских стран, Китая, Кореи и Ирана, а также рейсы из Доминиканской Республики в эти страны. Карантин устанавливается для пассажиров из других стран, которые были в последние две недели в любом из мест, для которых было установлено приостановление рейсов». Из сообщения также следует, что туристы из иных стран, где был официально зарегистрирован коронавирус, по прибытию в Доминикану отправятся на 14-дневный карантин. Иной официальной информации пока нет.

В IATA нет данных о приостановке полетов в Доминиканскую Республику, но российские авиакомпании уже отменили рейсы. В частности, полеты прекратила авиакомпания Azur Air. Сегодня ночью в Казани всех туристов, приехавших в аэропорт, развернули домой. «ZF 941 Казань – Ла-Романа вылетел по расписанию, но с сегодняшнего дня самолеты вылетают в Доминикану пустыми, только для вывоза туристов. Рейс ZF-943 из Екатеринбурга тоже полетит пустым для вывоза туристов, – сообщили «Новому Дню» в колл-центре авиакомпании. – Доминикана закрыла авиасообщение со странами». В колл-центре туристам советуют обращаться в турагентства, где приобретались путевки, для возврата денег. Держателем рейсов является туроператор Anex Tour, но дозвониться до офиса туроператора на момент выхода публикации не удалось – не известно, вернут ли туристам 100% потраченных средств.

Добавим, что на сегодняшний момент список стран, куда нельзя поехать отдыхать, существенно расширился. По информации на сайте Ростуризма, по-прежнему не рекомендуется посещать Китай, Италию, Корею, Иран. С сегодняшнего дня авиавластями России временно ограничено авиасообщение со всеми странами ЕС, Норвегией и Швейцарией, за исключением рейсов из Москвы в столицы государств ЕС, Норвегии и Швейцарии и обратно. Отдельно решения об ограничительных мерах приняли власти следующих стран:

– Государство Израиль – обязательный карантин на 14 дней по прибытии с 11.03.2020г.

– Республика Индия – аннуляция туристических виз с 13.03.2020 г.

– Словацкая Республика – запрет на въезд с 13.03.2020 г.

– США – запрет на въезд с 13.03.2020 г. (только из стран ЕС, Китая и Ирана).

– Мальта – обязательный карантин на 14 дней по прибытии с 13.03.2020г.

– Турция – запрет на въезд с 14.03.2020 г. (только из Австрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Нидерландов, Норвегии, Франции, Швеции).

– Дания – запрет на въезд с 14.03.2020 г. – Непал – приостановка выдачи виз по прибытии с 14.03.2020 г. – Королевство Шри-Ланка – приостановка выдачи виз по прибытии с 14.03.2020 г.

– Тунис – обязательный карантин на 14 дней по прибытии с 14.03.2020 г.

– Республика Кипр – запрет на въезд с 15.03.2020 г.

– Польша – запрет на въезд с 15.03.2020 г.

– Филиппины – запрет на въезд с 15.03.2020 г.

– Оман – приостановка выдачи виз с 15.03.2020 г.

– Чешская Республика – запрет на въезд с 16.03.2020 г.

– Колумбия – запрет на въезд с 16.03.2020 г.

– Австрия – приостановка выдачи виз с 16.03.2020 г.

– Новая Зеландия – обязательный карантин на 14 дней по прибытии с 16.03.2020 г.

– Австралия – обязательная самоизоляция на 14 дней по прибытии с 16.03.2020 г.

– Литва – запрет на въезд с 16.03.2020 г.

– Латвия – отмена всех международных перевозок пассажиров с 17.03.2020 г.

– Марокко – отмена всех международных перевозок пассажиров с 17.03.2020 г.

– Иордания – приостановка авиасообщения с 17.03.2020 г.

– Эстония – запрет на въезд с 17.03.2020 г.;

– Молдавия – приостановка авиасообщения и запрет на въезд с 17.03.2020 г.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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