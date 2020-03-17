Российский туроператор по ошибке «закрыл» Доминикану, потом «открыл»: рейсы из Москвы восстановили

Туроператор Anex Tour накануне утром сообщил своим партнерам-турагентам о том, что Доминиканская Республика ограничивает въезд для граждан некоторых стран, и отменил рейсы из Москвы, Казани, Екатеринбурга. К вечеру, когда официальных подтверждений от дипмиссии страны не было опубликовано, оператор решил восстановить рейсы из столиц. При этом многие туристы из регионов уже вернулись домой и не успеют вылететь на отдых.

Как писал накануне «Новый День», туроператор Anex Tour и авиакомпания Azur Air отменили вылеты в Доминиканскую Республику для всех своих туристов, сообщив, что Доминикана ограничила авиасообщение и въезд для граждан нескольких стран, включая россиян. При этом на момент отмены рейсов не было официальной информации ни от Ростуризма, ни от иных ведомств о том, что Доминикана запрещает гражданам России въезжать на территорию страны. Тем не менее отмену вылетов РИА «Новый День» подтвердили в колл-центре Azur Air.

Сегодня ночью туроператор Anex Tour объявил о восстановлении рейсов в Доминиканскую Республику из Москвы и Санкт-Петербурга. Соответствующее заявление было разослано турагентам, а также опубликовано в группе туроператора «ВКонтакте».

«На рейс 17.03 заявки восстановлены! Следующие даты в порядке очереди восстановим завтра в рабочее время офиса, – говорилось в сообщении оператора. – Если вылет по заявке на 17.03, то придет СМС: «Ваша заявка восстановлена, рейс по маршруту Москва – Ля Романа ZF 777 состоится 17.03 в 20:05 из аэропорта Внуково. Ждем вас в аэропорту».

Позднее туроператор сообщил, что все ранее аннулированные заявки с вылетом из Москвы и Санкт-Петербурга восстановлены.

Турагенты в обсуждении рассказывают, что многие туристы после новостей об отмене уже улетели из Москвы в регионы и просто не успеют вернуться во Внуково ко времени вылета.

«Здравствуйте, что значит востановили заявки? Мы регион, туристы уже не успевают на завтрашний рейс, они уже сдали билеты до Москвы, уехали в другом направлении без загранпаспортов, что делать в данной ситуации? Сами аннулировали, сами востановили, что это значит?» – негодуют турагенты в официальной группе оператора «ВКонтакте» (пунктуация и орфография сохранены).

Других клиентов сам же туроператор в течение вчерашнего дня перебронировал на другие направления – Кубу, Шри-Ланку. Однако после возвращения Доминиканы снова были активированы предыдущие туры.

«Коллеги, а что делать если сегодня переоформили на Кубу??? Можно обратно вернуть на Доминикану 11.04 ??? Без ФПЗ по Кубе на 10.04 ??» – пишут агенты.

«С утра шутку нам выкинули. Клиенты уже купили билеты и оплатили Сочи! И в фейсбуке мне ответили, что аннуляция по договору! Совсем что ли??? У меня таких 5 заявок. Мы не хотим ничего уже!!!» – пестрит комментариями лента.

Что касается вылетов в Доминикану из регионов, вопрос остается открытым. Например, на рейс из Екатеринбурга 23 марта заявки еще не восстановлены, а на апрель (3 и 13 апреля) – восстановлены. Как вести себя туристам, турагенты пока не знают.

Дозвониться до компании Anex Tour на момент публикации не удалось. На сайте туроператора на данный момент нет туров в Доминикану с вылетом из Екатеринбурга – поиск предлагает только варианты из Москвы.

«На туррынке паника, смешанная с апатией. Никто этого даже не скрывает. Туроператоры работают в авральном режиме, круглые сутки – в основном занимаются аннуляциями. Сообщения о закрытии то одной, то другой страны поступают не то что каждый день, а почти каждый час. Мало кто ориентируется в ситуации на 100%. Поэтому неудивительно, что Anex попал в такую ситуацию», – прокомментировал «Новому Дню» представитель одной из туристических компаний, пожелавший остаться анонимным.

Также спикер заявил, что многие представители туротрасли не исключают закрытия передвижений и внутри России, либо частичного ограничения.

Добавим, на прошлой неделе, по официальным данным Ростуризма, прозвучавшим на выставке «Интурмаркет», продажи на туррынке уже упали на 60%. По словам главы ведомства Зарины Догузовой, такого падения не было еще ни разу. За эти дни произошло закрытие еще ряда стран. Можно предположить, что обвал рынка продолжится.

Москва, Екатеринбург, Ольга Тарасова

Москва, Екатеринбург. Другие новости 17.03.20

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