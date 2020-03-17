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Вторник, 17 марта 2020, 07:52 мск

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Свердловчанам рекомендовали ограничить поездки даже внутри России

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков заявил сегодня, что власти региона рекомендуют жителям ограничить любые выезды. Рекомендации распространяются даже на поездки внутри России.

«Мы рекомендуем ограничить выезды, даже внутри страны», – заявил сегодня Креков на пресс-конференции, посвященной ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Будут ли рекомендации подкрепляться какими-то документами, пока не уточняется.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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