Силовики признали пожары на Уралмаше поджогами

Глава Екатеринбурга сегодня провел закрытое совещание с силовиками по поводу серии пожаров в старых домах на Уралмаше, которые могут снести под новую застройку. Правоохранители признали, что ночные возгорания – это поджоги, сообщил один из участников встречи, депутат гордумы Алексей Вихарев. Это значит, что в ближайшее время будет возбуждено уголовное дело.

«Все силовые структуры заинтересованы в расследовании. В прокуратуре прямо сейчас проходит жесткое совещание. Глава Екатеринбурга отнесся очень серьезно и включился по полной. Проблему поделили на две части. Первая – помощь людям в расселении и адекватной компенсации за свое жилье. Вторая – поиск и наказание виновных. Работаем в обоих направлениях», – написал депутат в Фейсбуке. При этом Вихарев указал, что на земельных участках, где горели дома, работает несколько застройщиков. Но называть компании он не стал. Напомним, на прошлой неделе случилось пять пожаров в жилых домах, расположенных по адресам: ул. Шефская, 22а; ул. Балаклавская, 3; ул. 40-летия Октября, 31 и 39; ул. Авангардная, 7.

Как писал «Новый День», жильцы сразу заподозрили поджог, они рассказывали, что чувствовали запах бензина на чердаке. Люди считают, что к ночным возгоранием может быть причастен застройщик ЖК «Мир, Труд, Май». По совпадению компания планирует застроить земельный участок, где сейчас стоят старые дома, но строители и некоторые владельцы квартир не могут договориться об условиях расселения.

На Уралмаше горят дома

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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