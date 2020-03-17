Нарколог рассказал о влиянии алкоголя на коронавирус

Главный нарколог УрФО, главврач областной наркологической больницы Антон Поддубный рассказал «Новому Дню» о влиянии употребления алкоголя на способность организма противостоять коронавирусу.

«Никак не влияет, никакой взаимосвязи нет. Самый показательный пример – Италия. Всем известно, что там принято употреблять вино постоянно, но то, что сейчас происходит в Италии, доказывает, что это не помогает. Все эти мемы, что мы алкоголем убьем коронавирус, – это только шутки», – сказал собеседник агентства.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения Франции выпустило официальное заявление, в котором говорится, что кокаин не помогает защититься от коронавируса.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 17.03.20

Алексея Вихарева сместили с поста в гордуме. / Российский туроператор по ошибке «закрыл» Доминикану, потом «открыл»: рейсы из Москвы восстановили. / Четырех контактировавших с коронавирусным больным отправили в больницу по решению суда. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»