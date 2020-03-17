Роспотребнадзор vs ВОЗ – главный санврач объяснил, почему в России нет массового тестирования на коронавирус

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус призвал страны «не прятать головы в песок», а усилить меры по выявлению зараженных коронавирусом. «Мы не сможем остановить эту пандемию, если не знаем, кто инфицирован. При этом мы не видим усиления мер по тестированию, изоляции заболевших и выявлению контактировавших с ними. Наш призыв к странам прост: тестируйте, тестируйте и тестируйте», – сказал он на брифинге накануне.

В Роспотребнадзоре, впрочем, придерживаются иной позиции. Об этом рассказал глава свердловского управления ведомства Дмитрий Козловских. «Предвижу вопросы о том, почему мы не тестируем всех. В сегодняшних условиях установлено, что наиболее эффективна работа с группами риска, эффективнее не распылять силы и средства на тотальное обследование, а поработать там, где высоки риски, – больные или вернувшиеся из неблагополучных стран, если мы эти категории обследуем, мы снимем наибольшее число рисков. К тому же, по последним данным, однократное отрицательное исследование не гарантирует отсутствия коронавируса. Поэтому в медучреждениях тестируют по схеме – в определенные дни – и мы не можем обеспечить всех обследованием, потому что это не эффективно», – заявил он сегодня на пресс-конференции.

Отметим, в частных клиниках, вопреки ранее сделанному заявлению вице-мэра Екатеринбурга Екатерины Куземки, невозможно сделать тест на коронавирус, заплатив за медицинскую услугу. Пробы исследуют только в Роспотребнадзоре, а также новосибирский «Вектор» по заказу государственных медучреждений.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 17.03.20

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