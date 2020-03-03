Вице-мэр Куземка о коронавирусе: «Анализы можно сдать без труда в любой клинике»

Вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Куземка, которая вернулась из поездки в Италию, заявила, что сдать анализы на коронавирус может любой желающий, кто переживает, что мог подхватить Covid-19 в поездке. «Анализы можно сдать без труда в любой клинике – бесплатно и платно», – сказала она в ходе сегодняшнего брифинга в мэрии.

Ранее представители горздрава Екатеринбурга уточнили, что проверили саму Куземку, взяли у нее анализы, лабораторные исследования показали, что коронавируса у нее нет.

Вернувшийся из отпуска Италии депутат городской думы Константин Киселев, который ушел на добровольную 14-дневную изоляцию, ранее сообщал, что пытался найти, где сдать анализ на коронавирус, но столкнулся с отказом. «Конечно, я попросил медиков, чтобы у нас всех, побывавших в Италии, взяли анализы на вирус. Попросил сам, изъявил желание добровольно. Ответ: это функция не медиков, а Роспотребнадзора. То есть нужно специальное решение федерального Роспотребнадзора, чтобы у простого гражданина, прибывшего из Италии, взяли анализы. А Италии на момент моего обращения не было в списке стран, по которым идёт работа. Были Китай, Иран, Южная Корея. Соответственно, гуляй, Вася. В Китае в некоторых муниципалитетах людей поощряют, если они приходят сами сдавать анализы на вирус. У нас нужно решение Роспотребнадзора на анализы, к которому непонятно как достучаться, ибо это федералы, ибо у них инструкция. И это по отношению к тем, кто хочет сдать анализы. Добровольно», – сообщал он.

«Новый День» также писал о журналисте Евгении Берге, который вернулся из Ирана в Москву и решил пройти тест на наличие коронавируса. Однако сделать это и в столице оказалось проблематично. В Роспотребнадзоре журналисту пояснили, что анализ на наличие вируса он может сдать только по направлению врача, если будут симптомы. Проверять всех подозрительных пациентов «нецелесообразно».

Действительно ли делают такие анализы всем желающим в Екатеринбурге, оперативно выяснить не удалось – в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области не отвечают на звонки.

Начальник управления горздрава Денис Демидов пояснил, что Италия пока не входит в перечень стран, по прибытии из которых нужно обязательно сдавать анализы на коронавирус. Главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов уточнил, что приезжающие с Апеннин все же находятся под наблюдением. «Если с прибывшими из Китая у нас отработана схема, их помещают в обсерватор. Остальные прибывшие пока под наблюдением дома. Сегодня поступило письмо из Роспотребнадзора, что прибывшие из Италии будут находиться под наблюдением, но без изоляции», – добавил он.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 03.03.20

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