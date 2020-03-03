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Вторник, 3 марта 2020, 11:41 мск

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У вице-мэра Екатеринбурга взяли анализы на коронавирус

В администрации Екатеринбурга начался брифинг, посвященный борьбе с распространением коронавируса – в нем участвует вице-мэр Екатерина Куземка, которую предлагали изолировать после поездки в Италию. Маску на эту встречу она надевать не стала.

Впрочем, как сообщил сегодня начальник управления здравоохранения города Денис Демидов, у нее брали анализы – результат на коронавирус отрицательный.

Куземка была одним из участников областной делегации, ездившей в Италию. После возвращения спикер гордумы Екатеринбурга Вячеслав Володин предложил изолировать чиновников, вернувшихся из этой поездки. Куземка отказалась, а глава города Александр Высокинский воспринял предложение как шутку. Делегация от Свердловской области вернулась из Италии 21 февраля, как раз в этот период появились сообщения о росту заболеваемости коронавирусом в этой стране.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 03.03.20

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