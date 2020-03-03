У вице-мэра Екатеринбурга взяли анализы на коронавирус

В администрации Екатеринбурга начался брифинг, посвященный борьбе с распространением коронавируса – в нем участвует вице-мэр Екатерина Куземка, которую предлагали изолировать после поездки в Италию. Маску на эту встречу она надевать не стала.

Впрочем, как сообщил сегодня начальник управления здравоохранения города Денис Демидов, у нее брали анализы – результат на коронавирус отрицательный.

Куземка была одним из участников областной делегации, ездившей в Италию. После возвращения спикер гордумы Екатеринбурга Вячеслав Володин предложил изолировать чиновников, вернувшихся из этой поездки. Куземка отказалась, а глава города Александр Высокинский воспринял предложение как шутку. Делегация от Свердловской области вернулась из Италии 21 февраля, как раз в этот период появились сообщения о росту заболеваемости коронавирусом в этой стране.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 03.03.20

Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области пошла на спад. / Незаконное зачисление ребенка в первый класс закончилось уголовным делом для матери. / На Среднем Урале 189 человек остаются под медицинским наблюдением из-за угрозы коронавируса. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»