Угроза коронавируса: посольство РФ в Италии выступило с предупреждением к россиянам

Посольство РФ в Риме выступило с рекомендацией россиянам отказаться от поездок северные регионы Италии, где зафиксированы очаги распространения вируса и наибольшее число зараженных. Как говорится в сообщении, речь идет о Ломбардии, Венето, Пьемонте и Эмилии-Романье.

В посольстве уточнили, что случаев инфицирования граждан России, находящихся в Италии, не зафиксировано.

«Российским гражданам, находящимся на территории Италии, при обнаружении симптомов коронавируса рекомендуется незамедлительно обращаться по единому телефону итальянских экстренных служб (112) для проведения своевременной диагностики в медицинских учреждениях страны», – сообщили в российском диппредставительстве.

В посольстве также отметили, что с учетом принятия властями Италии усиленных мер санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте возможны задержки в национальном и международном железнодорожном и авиасообщении.

Москва, Анастасия Смирнова

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