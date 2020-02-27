Прилетевшую из Милана россиянку госпитализировали из-за подозрения на коронавирус

В Воронеже госпитализирована девушка, прилетевшая из Милана, из-за подозрения на коронавирус. Медики обнаружили у нее признаки ОРВИ. Об этом сообщает минздрав Воронежской области.

Девушку поместили в инфекционной боксе областной детской клинической больницы №2. У пациентки взяли пробы для проведения «специального анализа на базе федеральной лаборатории Роспотребнадзора» на наличие «уханьского» коронавируса. «Параллельно будет проведено исследование на грипп», – говорится в сообщении.

Эпидемиологи возьмут под наблюдение людей, контактировавших с пациенткой, отметили в пресс-службе.

Ранее в Воронеже были госпитализированы 8 местных жителей с признаками ОРВИ, вернувшиеся из Китая. Анализы показали отсутствие коронавируса в их организме. Все пациенты выздоровели и вернулись из больницы домой.

В Италии число зараженных коронавирусом в четверг выросло до 528 человек, 12 из них скончались, информирует газета La Repubblica. Большинство инфицированных находятся в северной области Ломбардия, где выявлен один из двух локальных эпицентров вспышки COVID-19. Второй эпицентр распространения инфекции – в области Венето.

На сегодняшний день коронавирус выявлен в 48 странах на всех континентах, кроме Антарктиды. По данным Всемирной организации здравоохранения, в Европе и на Ближнем Востоке впервые заболеваемость за день превысила показатели Китая. В организации назвали это тревожным признаком.

Воронеж, Ольга Панфилова

Воронеж. Другие новости 27.02.20

В Екатеринбурге проводят проверку из-за смерти беременной женщины в больнице. / В Кушве трех китайцев отправили больницу из-за подозрения на коронавирус. / Коронавирус заставил Ростуризм закрыть продажи туров в Италию, Иран и Корею. Туроператоры обязаны вернуть деньги туристам при отказе от путевок. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»