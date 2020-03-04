Куйвашев: «Все медицинские организации Свердловской области полностью готовы к приему больных коронавирусом»

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев рассказал об участии в селекторном совещании по борьбе с распространением коронавируса. Мероприятие проводилось под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой. По словам Куйвашева, трижды в неделю в Екатеринбурге собирается межведомственный оперативный штаб, который координирует все мероприятия по предупреждению заноса и распространения коронавирусной инфекции. В работе принимают участие представители регионального минздрава, администрации Екатеринбурга, областного управления Роспотребнадзора, ГУ МВД России и ГУ МЧС России по региону, пограничной службы аэропорта Кольцово и Росгвардии.

«Хочу особо отметить, что все медицинские организации Свердловской области полностью готовы к приему больных коронавирусом. В больницах создан необходимый запас расходных материалов, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты. Мы обучили больше 250 медицинских сотрудников правилам забора материала от пациентов с подозрением на коронавирус», – написал Куйвашев в своем инстаграме, уточнив, что из 1200 человек, что находились под наблюдением уральских медиков с начала распространения инфекции, она не была выявлена ни у кого.

«Мы продолжаем тщательно проверять всех тех, кто приехал в наш регион из Китая, Ирана, Южной Кореи и Италии. Под особым наблюдением врачей находятся все уральцы, у кого есть признаки ОРВИ и кто болен пневмонией», – написал губернатор.

По его словам, в России зафиксировано «пока только три случая заражения», но «в некоторых СМИ и соцсетях набирают популярность различные фейки о том, что в нашей стране уже тысячи заболевших коронавирусом». «Не верьте слухам и не распространяйте их. Поводов для беспокойства у уральцев нет, никакой чрезвычайной ситуации тоже нет. Тем более Татьяна Голикова отметила, что вирус не меняется, а вакцина к нему уже разрабатывается», – успокоил Куйвашев.

Напомним, в Екатеринбурге сложилась непонятная ситуация с тем, куда могут обратиться граждане, вернувшиеся на Урал из поездок по Италии, где зафиксирована самая крупная в Европе вспышка коронавируса. Провериться по собственному желанию, сдав анализы на коронавирус, получится не у всех. Это удалось сделать вице-мэру Екатеринбурга Екатерине Куземке, а депутат гордумы Константин Киселев сообщил, что ему отказали в таком исследовании, поэтому он ушел на добровольную двухнедельную изоляцию.

Екатеринбург, Елена Сычева

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