В Роспотребнадзоре объяснили, как провериться на коронавирус

Вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Куземка сегодня заявила, что сдать анализы на коронавирус может любой желающий, кто переживает, что мог подхватить Covid-19 в поездке, – в любой поликлинике, бесплатно и платно. Как оказалось, обывателю провериться будет не так-то просто: Роспотребнадзор и горздрав отсылают друг к другу, а медики в поликлиниках вообще не в курсе, должны ли они кого-то проверять.

«Новый День» задал вопрос, что делать возвращающимся из Италии, если у туристов нет симптомов, но они хотят провериться на коронавирус. В структурах Роспотребнадзора считают, что надо вызывать врача. «Необходимо на дом вызвать врача. Скажите, что с кем-то контактировали, сделают забор анализов. Это бесплатно. Если поднимается температура, надо вызывать скорую помощь», – рассказали в регистратуре Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области. Там также отметили, что после поездки необходимо две недели провести дома, даже если нет никаких симптомов.

Главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов сегодня на брифинге предложил сдавать анализы в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии – если человек никуда не выезжал, но переживает. Что делать тем, кто вернулся из поездки и чувствует себя хорошо, он не сообщил, но отметил: с сегодняшнего дня в территориальные поликлиники передаются данные о пассажирах, прилетевших из Китая, Южной Кореи, Ирана и Италии. Все туристы будут 14 дней находится дома под наблюдением медиков. Как часто их будут навещать врачи и возьмут ли они анализы, Харитонов не рассказал. Но в любом случае, если после поездки у человека поднялась температура – надо вызывать скорую.

Добавим, в районных поликлиниках пока вообще не знают, что делать c возможными носителями коронавируса, если у них нет симптомов. «Вам в аэропорту все расскажут», – сообщили в регистратуре после 15-минутного совещания.

Ранее депутат ЕГД Константин Киселев рассказал, что не смог провериться на коронавирус после прилета из Италии, медики отправили его в Роспотребнадзор. К нему обратилась жительница города, столкнувшаяся с той же проблемой: в Роспотребнадзоре ей посоветовали обратиться в 40-ю больницу – в 40-й отправили в Роспотребнадзор. Это проблема не только Екатеринбурга. Журналист Евгений Берг, который вернулся из Ирана в Москву и решил пройти тест на наличие коронавируса, сделать этого не смог. В Роспотребнадзоре журналисту пояснили, что анализ на наличие вируса он может сдать только по направлению врача, если будут симптомы. Проверять всех подозрительных пациентов «нецелесообразно».

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 03.03.20

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