Ростуризм призывает россиян не ездить в Италию, Корею и Иран

Ростуризм выступил с рекомендацией россиянам не посещать Италию, Корею и Иран из-за вспышки коронавируса – «до стабилизации эпидемиологической ситуации в этих странах», сообщается на сайте ведомства. Ростуризм в этой связи обратил внимание туроператоров на необходимость предлагать туристам более безопасные в эпидемиологическом отношении страны.

«В связи с сообщением Роспотребнадзора о росте числа заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Итальянской Республике, Республике Корея и Исламской Республике Иран, Ростуризм настоятельно рекомендует туристам учитывать сложившуюся ситуацию и по возможности воздержаться от посещения указанных стран до стабилизации эпидемиологической обстановки», – говорится в сообщении.

Ростуризм также заявил, что туроператоры и турагенты должны «в обязательном порядке информировать туристов, планирующих поездки в указанные страны, о возможном риске заражения и предлагать более благополучные в эпидемиологическом отношении страны».

Руководитель Правовой службы Ассоциации туроператоров России (АТОР) Надежда Ефремова заявила, что рекомендация Ростуризма «не является запретом на реализацию туристских услуг в эти страны, а также не вводит специальных условий расторжения договоров на поездки в Италию, Иран и Корею». Таким образом, аннуляции проплаченных туров по инициативе туриста по-прежнему происходят согласно условиям договора туриста с туроператором, то есть с удержанием фактически понесенных туроператором расходов, указывается в сообщении на сайте АТОР.

Ранее сегодня Роспотребнадзор рекомендовал россиян не посещать Италию, Иран и Южную Корею в связи с угрозой заражения коронавирусом. А накануне посольство России в Италии попросило россиянам отказаться от поездок в северные регионы страны, где зафиксированы вспышка коронавируса. Речь идет о Ломбардии, Венето, Пьемонте и Эмилии-Романье. В дипмиссии уточнили, что случаев инфицирования граждан РФ, находящихся в Италии, не зафиксировано.

В Италии, по последним данным, число зараженных коронавирусом достигло 357, умерли 11 больных, пишет газета La Repubblica.

В Южной Корее коронавирусную инфекцию подхватили 1146 человек, 12 инфицированных скончались.

В Иране зафиксировано 96 случаев заболевания и 15 смертей. В числе заболевших – заместитель министра здравоохранения, который заразился коронавирусом на работе.

Всего, помимо Китая, коронавирус обнаружен в почти 40 странах по всему миру. В ВОЗ предупредили, что ситуация с распространением инфекции близка к пандемии.

Москва, Наталья Петрова

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