Эксперт рассказал, как вернуть деньги за аннулированные билеты в Италию

Руководитель Уральского отделения Российского союза туриндустрии, директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев объяснил, что туристам, которые запланировали поездки в Италию на март и апрель, есть смысл задуматься об отмене или переносе путешествия из-за коронавируса.

«Есть Ростуризм, есть Роспотребнадзор, они четко свою мысль сформулировали: рекомендация воздержаться от поездки. Конституционно запрета нет и быть не может, нет такого механизма – заставить человека не посещать ту или иную страну, за исключением отдельных случаев, но это уже совсем исключительные меры, когда в стране вспышка Эболы или есть угроза, что туристов возьмут в заложники террористы. В нашей сфере регуляторами являются МИД России и Ростуризм, согласно 132-му федеральному закону, в отдельных случаях Роспотребнадзор, в том числе в том случае, который мы обсуждаем. За формулировкой рекомендации к непосещению стоит следующее: если вам все равно нужно, друг у вас там, родственники, просто сильно хочется музей посетить, вы можете ехать, вас никто не удержит на границе. Но если вы не желаете, а у вас ранее приобретен тур, вы можете прийти в свое турагентство, потребовать назад свои средства, и вам обязаны вернуть в полном объеме без каких-либо штрафных санкций и удержаний на основании этой формулировки. Даже если у вас невозвратный билет или у вас есть договор, который предусматривает штрафные санкции, все равно удержания не могут быть произведены со стороны турагентства, туроператора, именно это основание, чтобы полностью вернуть свои деньги при желании туриста», – сказал он, отвечая на вопрос «Нового Дня».

По словам Мальцева, то же относится и к самостоятельным туристам, которые отдельно покупали билеты у авиакомпаний и бронировали гостиницы. «Даже если вы просто приобрели авиабилет, у вас есть все основания [требовать отмены поездки и полного возврата денег] – даже если тариф невозвратный, это зона ответственности авиакомпании», – подчеркнул он.

При этом он призвал принимать альтернативные предложения. «Надо здраво понимать, что деньги у турагентства не складируются, они, скорее всего, уже давно переведены зарубежным партнерам или авиакомпании, так что, скорее всего, вам предложат другое направление или это же направление на более поздний срок, и я бы советовал к этому предложению серьезно подойти, это экономически более целесообразно», – отметил Мальцев.

Напомним, ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что Россия не будет вводить ограничительные меры по закрытию авиасообщения с Италией, поскольку страна входит в Евросоюз и это сложно сделать технически, как и отслеживать людей, которые перемещаются между РФ и Апеннинами.

«В связи с сообщением Роспотребнадзора о росте числа заболевших новой коронавирусной инфекцией (Covid-19) в Итальянской Республике, Республике Корея и Исламской Республике Иран, Ростуризм настоятельно рекомендует туристам учитывать сложившуюся ситуацию и по возможности воздержаться от посещения указанных стран до стабилизации эпидемиологической обстановки», – сообщили накануне в Ростуризме.

При этом руководитель правовой службы Ассоциации туроператоров России Надежда Ефремова заявила, что рекомендация Ростуризма «не является запретом на реализацию туристских услуг в эти страны, а также не вводит специальных условий расторжения договоров на поездки в Италию, Иран и Корею». Таким образом, аннуляции оплаченных туров по инициативе туриста по-прежнему происходят согласно условиям договора туриста с туроператором, то есть с удержанием фактически понесенных туроператором расходов. «Чем ближе дата вылета – тем больше будет штраф», – пояснила РИА «Новый День» представитель одной из екатеринбургских туркомпаниий.

Получить полный возврат средств за аннулированный тур можно только в случае, если есть угроза безопасности туристов, и это указано в распоряжении Роспотребнадзора, объяснили в Ростуризме. Такие распоряжения Роспотребнадзора выходят со ссылкой на статью 14 «Обеспечение безопасности туризма» федерального закона «Об основах туристической деятельности в РФ», пояснил представитель ведомства «Интерфаксу». В сегодняшней рекомендации надзорного ведомства такой отсылки нет.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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