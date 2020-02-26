Визовый запрет и ограничение авиасообщения: Россия отреагировала на вспышки коронавируса в Иране и Корее

Россия с 28 февраля вводит запрет на выдачу виз гражданам Ирана в связи с распространением в исламской республике нового типа коронавируса COVID-19. Об этом объявила вице-премьер России Татьяна Голикова. По ее словам, запрет не распространяется на деловые и гуманитарные визы. При этом авиасообщение с Ираном сохраняется. По последним данным медицинских властей Ирана, число инфицированных в стране достигло 139, скончались 19 больных.

Кроме того, добавила вице-премьер, с 1 марта Россия ограничивает авиасообщение с Южной Кореей в связи со вспышкой в стране коронавируса. Рейсы смогут выполнять только авиакомпании «Аэрофлот» и «Аврора».

Что касается Италии, где также быстро распространяется коронавирусная инфекция, Россия не будет вводить ограничительные меры, отметила Голикова. Она объяснила, что в отношении Италии сложно вводить ограничения, поскольку она входит в Евросоюз. Также сложно отслеживать людей, которые перемещаются между Россией и Италией, добавила она, передает ТАСС.

Помимо этого, по словам Голиковой, Россия продлевает до 1 апреля все ограничения в отношении Китая, введенные из-за коронавируса. Речь идет об ограничениях на пересечение сухопутной границы и на авиасообщение с Китаем. Напомним, из-за коронавируса Россия с 20 февраля временно запретила въезд в страну гражданам Китая. Также было запрещено всем российским авиакомпаниям летать в Китай, кроме «Аэрофлота».

По информации Всемирной организации здравоохранения, всего в мире насчитывается около 81 тысячи зараженных новым коронавирусом. Подавляющее число случаев заболевания – 96,5% – приходится на Китай. Более 2,7 тысячи заболевших скончались.

Москва, Наталья Петрова

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