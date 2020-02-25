Туристы боятся летать в Италию, но деньги за отказ от туров им не вернут

Новости о резком росте заболеваемости коронавирусом в Италии вызвали очередную волну паники на туррынке. Туристы, у которых уже забронированы туры из Екатеринбурга на ближайшие даты, хотели бы отказаться от поездок. Но в случае аннуляции их ждут почти 100-процентные штрафы. До особого распоряжения МИД России и Ростуризма туроператоры не обязаны возвращать деньги за несостоявшуюся по инициативе туриста поездку.

Как ранее писал «Новый День», число инфицированных Covid-19 на севере Италии днем в понедельник достигло 229 человек, еще утром сообщалось о 150 зараженных. Наибольшее число инфицированных – 172 – выявлено в области Ломбардия, к которой относится Милан. Сегодня в страну направится группа экспертов Всемирной организации здравоохранения, чтобы на месте оценить ситуацию с резким ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

Ситуация в Италии не могла не отразиться на туррынке. Турагенты по всей России говорят о том, что в офисы звонят туристы, которые хотели бы отказаться от поездки в Италию.

«Звонки есть, люди же смотрят телевизор, читают интернет. Паника небольшая заметна. Но сейчас не так много едут из Екатеринбурга, соответственно, и звонков не очень много», – рассказала «Новому Дню» менеджер одного из офисов сети «География» в Екатеринбурге.

Сообщениями пестрят профильные форумы и соцсети для туристов и турагентов. Например, в группе ProfiTravel в «ВКонтакте» агент Аркадий Гришин интересуется, вернут ли туристам «хоть какие-то деньги», если они не полетят в Риммини 26 февраля: «На фоне последних новостей о вспышке коронавируса лететь категорически отказываются».

Однако реальных аннуляций пока либо мало, либо вообще нет, поскольку туристы не хотят терять деньги. Ростуризм и МИД России не выпускали никаких особых распоряжений по ситуации в Италии, а значит – аннуляция договора между туроепаратором и туристом на данный момент возможна только на общих условиях, то есть с огромными штрафами.

«Чем ближе дата вылета – тем больше будет штраф при возврате денег. Потому что туроператор уже оплатил отель, перелет, трансфер, экскурсии. И ему нечего вернуть туристу. Штрафы при аннуляции могут составлять даже 100 процентов от цены тура, – пояснила агент из «Географии». – Поэтому туристы сейчас в основном ждут. Может быть, появятся какие-то указания от Ростуризма. Ну а те, кто летят завтра-послезавтра, выбирают лететь».

Сколько всего уральских туристов сейчас находятся в Италии и сколько планируют поехать в ближайшее время – сказать сложно. В Уральской ассоциации туризма предполагают, что россиян в стране сейчас в принципе немного: сейчас в Италии низкий сезон – непопулярное для групповых туров время.

«Новый год и каникулы закончились, иные праздники еще нескоро. На севере Италии сейчас самая неблагополучная погода для туризма – дожди, холод. И не так много туристов из России туда едет в феврале. Я даже затрудняюсь сказать, сколько может находиться в Италии туристов из Екатеринбурга, но не так много, если говорить об организованных группах», – прокомментировал исполнительный директор УАТ Михаил Мальцев.

В ассоциации не исключают возможности, что в случае ухудшения ситуации в Италии могут быть введены ограничительные меры – вплоть до временного закрытия авиасообщения.

«Лично я не очень верю, что именно по такому сценарию будет развиваться ситуация. Но исключать этого тоже нельзя. Будем следить за развитием», – отметил Михаил Мальцев.

Отметим, что в Екатеринбурге работает туроператор «Европорт», который уже много лет занимается организацией туров в Европу, в том числе – в Италию. В компании сейчас собирают данные о ситуации (с аннуляциями, реакцией туристов). Комментарий «Новому Дню» обещали предоставить чуть позже.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 25.02.20

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