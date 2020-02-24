Италия под натиском коронавируса: число зараженных и жертв быстро растет. Власти боятся даже думать об изоляции Милана

В Италию во вторник, 25 февраля, направится группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), чтобы на месте оценить ситуацию с резким ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. По последним данным, число инфицированных COVID-19 на севере Италии днем в понедельник достигло 229 человек, еще утром сообщалось о 150 зараженных. Наибольшее число инфицированных – 172 – выявлено в области Ломбардия, к которой относится Милан. В регионе Венето заболели 32 человек, в области Эмилия-Романья – 18 человек, в Пьемонте – 4 человека, в столичном регионе Лацио – 3 человека, сообщает La Repubblica.

Число умерших в Италии от коронавируса выросло до шести, еще вчера вечером погибших было трое. Шестой жертвой, по сообщениям СМИ, стала женщина из Ломбардии, страдающая онкологическим заболеванием. Однако позже власти опровергли эту информацию. По уточненным данным, скончался 80-летний мужчина из Кастильоне-д'Адда, который был госпитализирован в больницу «Сакко» в Милане. Больше 20 заболевших находятся в реанимации.

Власти Италии принимают экстренные меры, чтобы остановить стремительное распространение коронавируса. Глава национальной службы гражданской обороны страны Анджело Борелли сообщил, что инфицированных будут размещать в военных казармах. Для этого уже подготовлены более 5000 мест на военных объектах, которые станут карантинными зонами.

В северных регионах, где выявлен коронавирус, на неделю закрывают учебные заведения – школы, университеты, власти запрещают проведение любых массовых мероприятий. Ранее сообщалось, что модельер Джорджо Армани из-за коронавируса на неделю закрыл свои фабрики и офисы в Италии. Также приостановлены все массовые религиозные службы. В городах стремительно пустеют полки магазинов – люди в панике скупают продукты и другие необходимые товары. Итальянские СМИ публикуют фото с пустыми магазинными стеллажами.

Карантин введен в 11 городах на севере страны – въехать и выехать из них можно только по специальному разрешению. Жителям рекомендовано оставаться в домах.

Власти Венето из-за вспышки коронавируса приняли решение досрочно завершить Венецианский карнавал, который должен был завершиться 25 февраля большим праздником.

В Милане, столице области Ломбардия, все спектакли отменил театр «Ла Скала», а также временно закрылись художественная галерея «Брера» и другие музеи. Двери для туристов закрыли символ города – кафедральный собор Duomo di Milano, а также кинотеатры, бары, ночные клубы и дискотеки. Многие туристы в Милане и других туристических городах севера Италии носят медицинские маски. Впрочем, сообщений о том, что путешественники массово покидают зараженные провинции, пока не поступало.

Губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана заявил, что в случае дальнейшего значительного роста заболеваемости власти готовы принять «радикальные и жесткие инициативы» по сдерживанию коронавируса, которые были введены в китайском Ухане. Впрочем, он надеется, что до этого не дойдет. «Мы не думаем об изоляции Милана. Это было бы немыслимо», – сказал губернатор, сообщает газета Corriere della Sera.

Тем временем, Франция и Германия заявили, что не будут ограничивать сообщение с Италией из-за вспышки коронавируса. В Брюсселе заявили, что обеспокоены положением дел в Италии, но радикальных мер принимать также пока не будут, сославшись, что на то, что такие вопросы находятся в компетенции стран-членов ЕС. Власти Италии меж тем решили не восстанавливать пограничный контроль в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса. По их мнению, данная мера не будет эффективной.

Рим, Наталья Петрова

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