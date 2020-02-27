Вернувшийся из Ирана россиянин не смог пройти тест на коронавирус

Журналист Евгений Берг вернулся из Ирана в Москву и решил пройти тест на наличие коронавируса. Однако сделать это в столице оказалось проблематично.

«Я обзвонил десяток частных клиник и лабораторий – там тесты не делают. Обратился к эксперту-инфекционисту – он подтвердил, что платно тест не пройти», – написал Берг на своей странице в Facebook.

Затем журналист пытался дозвониться на горячую линию департамента здравоохранения Москвы. Дважды ждал ответа по 10 минут, но пробиться к оператору ему так и не удалось. «Позвонил в пресс-службу депздрава – сотрудница Евгения сказала, что у них «не склад информации», и за работу других отделов они ответственности не несут. Правда, посоветовала позвонить в Роспотребнадзор – оказалось, это они занимаются коронавирусом», – пишет Берг.

В Роспотребнадзоре журналисту пояснили, что анализ на наличие вируса он может сдать только по направлению врача, если будут симптомы. Проверять всех подозрительных пациентов «нецелесообразно», пояснили в ведомстве.

«Справедливости ради, врач-инфекционист мне тоже сказал про нецелесообразность. Не знаю, может и так. Хотя человек, в тело которого попал covid-19, может стать заразным еще до появления симптомов; инкубационный период – 27 дней», – отметил Берг.

В результате мужчина решил прекратить свои попытки пройти тест, а вместо этого прогуляться по Москве и поехать домой на метро.

На сегодняшний день коронавирус выявлен в 48 странах на всех континентах, кроме Антарктиды. По данным Всемирной организации здравоохранения, в Европе и на Ближнем Востоке впервые заболеваемость за день превысила показатели Китая. В организации назвали это тревожным признаком. По последней информации, от инфекции скончались более 2800 человек.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 27.02.20

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